Una settimana con timide schiarite

LOCARNO - Sul fronte meteorologico c'è una buona notizia, perlomeno per oggi: in Ticino non dovrebbe piovere. Ma poi cosa ci attende per la prossima settimana? Il sole non mancherà di fare capolino sulla nostra regione, ma sono previsti diversi rovesci, come si evince dal sito di MeteoSvizzera.

«La Svizzera - si legge - si troverà ancora per diversi giorni al margine di una vasta area depressionaria centrata presso le Isole Britanniche, che determinerà condizioni moderatamente instabili». Ebbene, nei prossimi giorni dovremo quindi fare i conti con una certa instabilità meteorologica.

Domani, lunedì 15 giugno, sulla nostra regione saranno presenti dei banchi nuvolosi, ma sarà almeno in parte soleggiato. Il sole ci sarà anche martedì, ma nel pomeriggio si svilupperanno dei cumuli e non mancherà qualche rovescio o temporale. Anche mercoledì è previsto poco sole con alcuni rovesci.

Lo stesso vale quindi per giovedì e venerdì: sole e pioggia. Ma quest'ultima sarà attesa soprattutto in montagna.