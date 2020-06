Una nuova fermata per i TILO: destinazione Minusio

MINUSIO - Anche Minusio avrà una fermata ferroviaria regionale TILO. Accanto a un binario d’incrocio tra Tenero e Locarno, che permette di potenziare il servizio ferroviario regionale come previsto nel programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria, è prevista anche la realizzazione di una nuova fermata TILO, in una zona densamente abitata e ad alta valenza di svago: quella appunto di Minusio, dove da lunedì 15 giugno 2020 i piani relativi al progetto saranno visionabili presso il municipio.

l progetto «AS25, Minusio: Stazione d’incrocio e nuova fermata TILO» nel dettaglio - Il progetto prevede il raddoppio del binario, per una lunghezza di circa 530 metri, e la posa di due scambi, nonché la costruzione di una nuova fermata tra via Verbano e il passaggio a livello di via San Quirico. La nuova fermata TILO rispetterà il tessuto insediativo esistente, adattandosi al contesto particolarmente pregiato di un’area a forte valenza di svago. Sarà moderna e priva di barriere architettoniche e quindi ben accessibile anche per la clientela con mobilità ridotta. Saranno realizzati due marciapiedi di 220 metri di lunghezza, che permetteranno l’accesso piano ai treni regionali TILO FLIRT, collegati tra loro tramite il sottopasso Remorino esistente.

24 milioni di franchi - L’inizio dei lavori è previsto per fine 2021 e dovrebbero durare circa 24 mesi. L’investimento ammonta a circa 24.7 milioni di franchi: 18.2 milioni per la realizzazione del binario d’incrocio, (finanziata interamente dalla Confederazione) e 5.5 milioni per la nuova fermata (finanziata dal Cantone, da Minusio e dagli altri Comuni della Regione, con una partecipazione della Confederazione).

