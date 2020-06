Un altro giorno senza contagi

BELLINZONA - È da una settimana che in Ticino non si registrano nuovi casi accertati di coronavirus. Una tendenza che si conferma quindi anche oggi, con un nuovo doppio zero: nelle ultime ventiquattro non sono infatti emersi né nuovi contagi né decessi legati al Covid-19.

Complessivamente dallo scorso 25 febbraio nel nostro cantone 3'316 persone sono risultate positive al virus. E 349 sono decedute.

Il numero dei pazienti Covid-19 dimessi dalle strutture sanitarie è di 907, uno in più rispetto al giorno precedente.