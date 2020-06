Oltre 30'000 franchi per mandare medici e infermieri a cena

BELLINZONA - Da sola, ha raccolto ben 30’100 franchi. Una somma in favore del personale sanitario impiegato al fronte durante la pandemia di coronavirus. Lei è Katiusca Veronese e il suo obiettivo è regalare una cena a chi in questo lungo periodo si è preso cura di noi.

«L’idea è nata un giorno, durante il lockdown - spiega la donna -. Sui social non si vedevano che foto di pizza, pane, dolci. La gente ha riscoperto la cucina. Io stavo preparando un tiramisù quando ho pensato a chi in quel momento si trovava in ospedale per lavoro. Loro non potevano cucinare, non avevano neppure il tempo di fare una pausa per pranzare, con quei turni massacranti».

Katiusca si è quindi domandata “Cosa posso fare io per loro?”. Poi l’illuminazione: regalargli una cena simbolica, un modo concreto per esprimere gratitudine. Ha quindi preso il telefono e ha chiamato Gabriele Beltrami, di GastroTicino, che ha condiviso l’entusiasmo dell’idea.

Dal nulla è nato “forTInsieme”. Il post sui social è stato condiviso moltissime volte. Sono state 243 le donazioni da parte di famiglie, giovani, anziani, aziende e associazioni. Con versamenti da 10 a 5’000 franchi. Nel complesso, Katiusca ha raccolto ben 30’100 franchi e sono stati stampati 602 buoni da 50 franchi l’uno.

Il 22 giugno Katiusca incontrerà l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e la Clinica Luganese Moncucco per la consegna. Un’azione generosa che farà bene al personale sanitario ma anche alla ristorazione ticinese, dove verranno spesi i buoni.

Katiusca, visto l’entusiasmo e l’ampia partecipazione, terrà attivo il conto corrente fino al 1. agosto. «Ieri sono arrivati ancora 150 franchi. Se raccoglieremo altre donazioni, stamperemo ulteriori buoni per il personale di Rega e ambulanze». E conclude orgogliosa: «Quando ci si mette il cuore, funziona tutto meglio».

Dati per le ultime donazioni: Katiusca Veronese

Siamo forTInsieme

Malvaglia

Banca Stato Canton Ticino, Dongio

IBAN: CH03 0076 4187 1176 Y000 2

Katiusca Veronese