Tanto alcol, ma poca canapa: viaggio nei vizi dei ticinesi

BELLINZONA - In Ticino si consuma alcol con più frequenza rispetto al resto della Svizzera. È quanto indica l'Osservatorio svizzero della salute, secondo cui il 21,5% dei ticinesi beve almeno una volta al giorno. La media svizzera si attesta al 10,9%.

I dati, relativi al 2017 ma pubblicati solo di recente dall'Ufficio federale di statistica (UST), vengono rappresentati in una mappa interattiva del Sistema di monitoraggio svizzero delle Dipendenze e delle Malattie non trasmissibili (MonAM) dell'Osservatorio svizzero della salute. Tale mappa è stata creata su incarico e in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Nella giornata odierna sono stati aggiunti dieci nuovi indicatori, per un totale di 101, tra cui consumo di alcol, tabacco, utilizzo problematico di internet, nonché canapa e altre droghe.

Per quanto riguarda il consumo di alcol quotidiano, il Ticino (21,5%) - in testa a questa speciale classifica dall'inizio dei rilevamenti nel 1997 - è seguito da Giura (15,3%), Ginevra (14,2%), Vallese (13,2%) e Grigioni (12,3%). L'indicatore mostra la quota di persone dai 15 anni in su che hanno consumato alcol negli ultimi 12 mesi "1 volta o più al giorno / 1 volta o più alla settimana / Raramente (fino a tre volte al mese) / Mai".

Prendendo in considerazione il sesso, gli uomini ticinesi (26,5%) consumano quotidianamente alcol più delle donne (16,4%). Tuttavia, il Ticino è in fondo alla classifica per quanto riguarda il consumo di alcol "almeno settimanalmente".

La Commissione federale per i problemi inerenti all'alcol raccomanda agli uomini adulti in salute di non consumare più di due bicchieri standard - 3 decilitri per birra o superalcolici, oppure 1 dl di vino - di alcool al giorno, e alle donne in salute non più di un bicchiere al giorno, ricorda l'organizzazione.

Inoltre, in Svizzera - sempre nel 2017 - il 4,0% della popolazione tra i 15 e i 64 anni ha consumato canapa almeno una volta al mese. Gli uomini (5,7%) sono sensibilmente più numerosi delle donne (2,2%). A comandare la classifica è Appenzello Esterno (5,6%), mentre il Ticino è terz'ultimo (2,1%). I Grigioni (2,9%) si situano anch'essi nella parte bassa della graduatoria. Secondo l'Osservatorio svizzero della salute, "la quota di consumatori è maggiore nella fascia d'età tra i 15 e i 19 anni e diminuisce con l'aumento dell'età".

All'interno del MonAM vi sono numerose sottocategorie e i risultati si dividono per diverse categorie: sesso, età, livello di formazione, attività professionale, nonché residenza e nazionalità.