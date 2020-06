«Grigliate? Occhio a non scherzare col fuoco»

BELLINZONA - Si è ormai entrati in pieno nella stagione delle grigliate, un passatempo piacevole ma non privo di rischi. Secondo la Suva, ogni anno in Svizzera gli infortuni legati a esse sono 900, di cui 500 all'aperto e 400 a casa. Prevedibilmente, le ustioni sono le lesioni più frequenti, anche se bisogna stare attenti pure a insetti e zecche.

Secondo la Suva, i ferimenti da far risalire alle grigliate costano agli assicuratori circa tre milioni di franchi all'anno. La maggior parte degli incidenti si verifica fra aprile e settembre.

Il grill attira di più la popolazione maschile: solo il 24% degli infortunati è infatti di sesso femminile. I più giovani, viene evidenziato in un comunicato odierno del Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni, si fanno male più spesso in mezzo alla natura, gli over 40 in casa.

Le ustioni, soprattutto alle mani, ma anche a testa, braccia e gambe, sono il pericolo numero uno. L'uso improprio del grill ne è sovente la causa. »Va posizionato preferibilmente in un punto al riparo dal vento, in modo che il fumo possa disperdersi», afferma, citato nella nota, l'esperto di sicurezza della Suva Silvan Aschwanden.

In caso di utilizzo di un grill a gas, la minaccia è rappresentata da fuoriuscite durante la sistemazione delle bombole oppure da tubi difettosi. Per quelli a carbonella, attenzione invece a maneggiare i liquidi per facilitarne l'accensione.

Ma la festa può essere rovinata anche da altri imprevisti. Le punture d'insetti o zecche sono infatti frequenti praticamente come le ustioni. La Suva pertanto consiglia di indossare abiti che coprono il corpo e scarpe chiuse, così come di non scordare gli spray repellenti. Coltelli e utensili simili sono a loro volta all'origine di ferimenti.

Per non mandare in fumo una grigliata, conclude la Suva, bisogna inoltre sapere come spegnere il fuoco: nel caso dei grill a gas verificando che la valvola di afflusso sia completamente chiusa, all'aperto accertandosi che brace e legna si siano raffreddate del tutto.