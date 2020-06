Un nuovo paradiso per tutti gli amanti del Freestyle

CADENAZZO - Pronti, partenza, Freestyle. Domani tutti gli amanti dei tricks avranno un nuovo paradiso dove scorrazzare. In BMX. In monopattino. Con lo skateboard o con i pattini. Sabato 6 giugno aprono infatti i cancelli del nuovissimo Freestyle Park di Cadenazzo, fortemente voluto da Rocco Cattaneo e gestito dalla neo costituta Associazione omonima. «Il nostro obiettivo - spiega il presidente Luca Nonella - è quello di far crescere in Canton Ticino il movimento sportivo freestyle in varie discipline».

Gli appassionati di BMX, skateboard, pattini e monopattino disporranno infatti di un luogo perfetto per allenarsi e che lo scorso mese di ottobre aveva già ospitato i campionati Europei di BMX. «Quella di Cadenazzo - precisa Nonella - è una delle poche strutture in Europa che rispetta le misure olimpiche».

Il Park sarà aperto ai soci dell'associazione il mercoledì, il sabato e la domenica (dalle 14.00 alle 18.00) e il giovedì (dalle 18.00 alle 20.00). «Chiunque è interessato - ci tiene a precisare il presidente dell'Associazione Freestyle Ticino - potrà effettuare una sessione gratuita di prova». La tassa associativa per il 2020 ammonta a 50 franchi e questo «per incentivare» la pratica di queste discipline» E chissà che da questa nuova avventura - conclude Nonella - non esca un nuovo giovane talento nostrano pronto a competere ai massimi livelli».

freestylepark