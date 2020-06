Violenti temporali sopra il Luganese e il Mendrisiotto

ARZO - Violenti temporali sono stati annunciati tra il pomeriggio e la serata di domani. Tanto che Meteo Svizzera ha diramato un'allerta di grado tre (pericolo marcato) valido per tutto il territorio cantonale a partire dalle 18.00 del 3 giugno. Ma un aperitivo, invero indigesto, alla forte pioggia prevista per domani è arrivato già questa sera.

A essere colpiti sono stati in particolare il Luganese e il Mendrisiotto. Sopra Lugano e dintorni si sta infatti presentando un temporale con i fiocchi. Meteo Svizzera segnala infatti un pericolo valido fino ad attorno alle 22.30 con «temporali mobili provenienti da nordest» e accumuli d'acqua che potrebbero raggiungere i 120 millimetri.

Il nubifragio, come ben dimostrano le foto inviate in redazione da un nostro lettore, ha invece già colpito il Mendrisiotto. In particolare ad Arzo dove il maltempo ha provocato l'allagamento di alcune strade e qualche scoscendimento. La grandine è invece caduta in diverse località del Mendrisiotto. Chicchi di grandine, invero piuttosto grossi, sono stati segnalati anche nel Locarnese e più precisamente a Riazzino.

Lettore Tio.ch / 20 minuti