Godersi la foce con la distanza sociale

LUGANO - In questo lungo ponte di Pentecoste, la foce del Cassarate ha mostrato il suo nuovo volto. Tra i luoghi preferiti di svago e relax per i luganesi, la zona è rimasta vittima del suo successo. Nelle scorse settimane, infatti, alla foce erano stati segnalati vari assembramenti di persone non conformi alle misure imposte dal Consiglio federale per il contenimento della pandemia. Questo fatto aveva costretto la Città a prendere provvedimenti.

Il Municipio ha in effetti deciso di allestire la zona con sedute e arredo per delimitare il numero delle persone presenti e orientare i frequentatori nel mantenere le distanze fisiche. E oggi i tanti luganesi che hanno affollato la foce sembrano aver recepito il messaggio. Quasi tutti gli amanti della tintarella hanno mantenuto la distanza godendosi questo bel sole estivo. La situazione, a ogni modo, verrà monitorata regolarmente, e un accesso controllato alla zona potrà essere attivato in ogni momento per motivi di sicurezza sanitaria.

Tipress