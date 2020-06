Il nuovo serbatoio dell'acqua potabile arriverà in elicottero

PONTE TRESA - Il nuovo serbatoio dell'acqua potabile del Comune di Ponte Tresa che avrà una capacità totale di 350 mc di acqua verrà trasportato domani, martedì, via elicottero speciale. Il trasporto inizierà alle 07:30. Il serbatoio è composto da due canne con ciascuna una lunghezza di 20 metri. L'intervento dell'elicottero della ditta Heliswiss International AG si giustifica col fatto che il luogo di posa del serbatoio non è raggiungibile con gli autocarri.

La partenza sarà presso l'ecocentro di Croglio e arrivo in zona Ai Ronchi a Ponte Tresa. Il serbatoio, eseguito in Polipropilene (PP) sarà diviso in cinque sezioni che avranno ciascuna un peso variante dai 4'000 ai 5'000 kg, un diametro dai 3.2 ai 3.7 metri e una lunghezza dai 9 agli 11 metri. La progettazione del serbatoio è stata eseguita dallo studio d'ingegneria Antonio Bottani di Caslano, mentre l'esecuzione è stata curata dalla ditta HWT AG di Au (SG).

Il serbatoio viene rifornito d'acqua principalmente da Azienda Intercomunale Acqua Potabile (AIAP) di Caslano, oltre che dalla sorgente Nucelli situata in territorio di Pura. Servirà, oltre che per l'approvvigionamento idrico del comune di Ponte Tresa, come alimentazione di soccorso alla rete idrica del comune di Croglio, fungerà quindi da by-pass tra la rete del AIAP e quella del Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone (CAI-M) grazie alla posa di una nuova condotta di collegamento tra AIAP e CAI-M. L'acqua potrà, in caso di necessità, passare sia dai serbatoi di Croglio verso Caslano, o viceversa essere pompata da Caslano verso Croglio, via il nuovo serbatoio di Ponte Tresa. Un esempio di collaborazione nel Malcantone, che garantirà l'approvvigionamento idrico alla popolazione di tutto il comprensorio da Caslano, Magliaso, Pura, Ponte Tresa e Croglio in caso di guasti o malfunzionamenti alle rispettive captazioni.