Quando il disinfettante è un affare di famiglia

MANNO - Impegato di banca nella vita di tutti i giorni, appassionato di fermentazione e distillazione per diletto. Hobby che Paolo Rezzonico ha trasformato in qualcosa di più in questo periodo di pandemia da Covid-19. Nel tempo libero, assieme a degli amici, possiede un birrificio a Cadempino. Non potendo produrre l'amata bionda, ha pensato di far capo ai fermentatori per qualcosa di forse meno dilettevole ma certamente più utile: il disinfettante per le mani.

Da qualche settimana, Paolo crea alcol usando acqua, zucchero e lievito. Lascia fermentare il composto per 10-12 giorni, poi lo travasa nell'alambicco per la bollitura. Infine ci aggiunge delle essenze naturali. L'idea è nata tra amici e famigliari. Tutti quanti partecipano e collaborano alla preparazione del prodotto, come la moglie Sabrina e il papà Antonio. Non a caso il disinfettante è stato chiamato "Paul's Family".

La produzione avviene presso la distilleria consortile di Manno e il disinfettante viene regalato a chi ne fa richiesta.

Ti Press