"Verso l'ospedale senza fumo", anche a Bellinzona

BELLINZONA - In concomitanza con la "Giornata mondiale contro il tabacco", l’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, nella sua sede di Bellinzona, ha fatto un passo importante "Verso l'ospedale senza fumo": Come? Con la creazione delle nuove zone fumatori ospiti e collaboratori.

Delle aree apposite e ben delimitate fuori dalla struttura, saranno disponibili per chi intende accendersi una sigaretta. Per gli altri i segnali sono ben evidenti. Oltre un certo punto no è più consentito fumare. Ed è stato predisposto a tale scopo anche un portacenere attorno al quale è ben segnalato: "spegni qui la tua sigaretta".

Nell'edizione 2020 della Giornata senza tabacco, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto aderire alla tematica ricordando che per «decenni l'industria del tabacco ha deliberatamente utilizzato strategie aggressive e ben finanziate per indurre i giovani a fumare». Quest'anno, insomma, si punta il dito contro il marketing rivolto alle nuove generazioni con lo scopo di mettere in guardia i giovani, e renderli consapevoli di essere un bersaglio.

