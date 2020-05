Il mercato torna in città

LUGANO - Il mercato torna ad essere il protagonista del sabato cittadino con una disposizione modificata e una ricca offerta, tra ninnoli, oggetti da collezionismo, d’antiquariato, artigianato, design e altro ancora.

Dopo quasi due mesi di assenza, gli oltre cinquanta operatori possono finalmente esporre sui propri banchi libri antichi, gioielli d’epoca, macchine fotografiche del secolo scorso, stampe rare e moltissime altre “chicche” da scoprire.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati ricercatori di oggetti interessanti e inconsueti, ma anche per i curiosi o per coloro che vogliono semplicemente trascorrere un po’ di tempo passeggiando in una tra le zone più caratteristiche della città circondati dai colori e dal design di altri tempi.

Oltre a quello che da sempre è stato il suo cuore pulsante, l’antiquariato e l’artigianato, l’offerta del mercato spazia fino ai prodotti più diversi, dalla cosmetica naturale al fumetto da collezione.

La disposizione delle postazioni - da Piazzetta Canova a Via Carducci, passando per Piazzetta San Rocco - è stata rivista e arriva a comprendere anche Piazza Indipendenza. Un angolo splendido della città, che ora ospita una decina di banchi molto particolari, invogliando ad iniziare la visita al mercato da questa direzione.

Mercatino Lugano