Aperte le iscrizioni per la Ladies Run

LUGANO - Dopo il buon successo della scorsa edizione - la settima in totale, la seconda a Lugano dell’unica corsa tutta al femminile del Ticino - aprono oggi le iscrizioni per Ladies Run 2020 che si terrà domenica 20 settembre nella città in riva al Ceresio. Un evento unico nel suo genere che proporrà due percorsi - da cinque e dieci chilometri - e un villaggio interamente dedicato alle donne.

Il percorso - da compiere una o due volte - parte dal lungolago, raggiunge Paradiso per poi snodarsi nelle vie del centro cittadino e da Parco Ciani. L’arrivo è previsto in Piazza Manzoni dove sarà allestito il Villaggio Rosa nel quale partecipanti potranno beneficiare di una serie di prestazioni gratuite di benessere, relax, estetica e consulenze.

Per ogni tracciato sono previste quattro categorie di età (U20, D20, D40 e D50) e un premio sarà assegnato alle prime tre classificate. Inoltre, verrà consegnata una maglietta rosa a tutte le iscritte.

Importanti riduzioni per chi si iscrive entro il 15 luglio - Le iscrizioni online sono già aperte su www.ladiesrunticino.ch. Coloro che si iscrivono online entro il 15 luglio possono beneficiare d'importanti riduzioni: 27 franchi per il percorso di cinque chilometri (anziché 36) e 32 franchi per quello doppio (invece di 41).