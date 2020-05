Dall'EOC alla Facoltà di Biomedicina dell'USI

LUGANO - Il Consiglio dell’Università della Svizzera Italiana ha formalizzato la nomina a libero docente del dottor Olivier Giannini, viceprimario di Medicina interna all’Ospedale Regionale di Mendrisio. «La sua nomina - precisa l'Ente Ospedaliero Cantonale in una nota - riconosce il contributo che il dottor Giannini ha dato alla ricerca nel campo delle malattie renali, della terapia sostitutiva renale nel paziente acuto e cronico e nel campo della sicurezza e dell’appropriatezza delle cure».

Quello ottenuto da Oivier Giannini non è il primo riconoscimento del genere che "premia" un dipendente dell'EOC. «Questa nomina - sottolinea l'Ente - accresce ulteriormente la presenza di docenti con titolo accademico attivi negli ospedali pubblici ticinesi. La possibilità di ottenere un titolo di abilitazione all’insegnamento presso l’USI è una prospettiva che aumenta ulteriormente la nostra attrattività come pure quella della Facoltà di Biomedicina, perché offre alle giovani leve in ambito medico la possibilità di una carriera accademica».