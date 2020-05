Il Monte Tamaro è pronto a ripartire

RIVERA - Gli allentamenti sui provvedimenti adottati per combattere il coronavirus - annunciati oggi dal Consiglio federale per il prossimo 6 giugno - fanno la felicità anche del Monte Tamaro che proprio in quella data riaprirà i battenti. «Dal 6 giugno - annunciano i proprietari degli impianti - potremo nuovamente accogliere i nostri turisti».

Una ripartenza pensata, naturalmente, rispettando le misure ancora in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus.«Dalla telecabina al Parco Avventura, dalla Slittovia alla Tirolese, dai percorsi a piedi o in MTB ai vari punti di ristoro, la possibilità di mantenere le distanze e rispettare tutte le norme di sicurezza è garantita», viene precisato in una nota.

Il periodo di pandemia è anche servito per portare avanti alcuni progetti. «Abbiamo sfruttato la pausa forzata - precisano i proprietari - per portare avanti la ristrutturazione interna del ristorante Alpe Foppa e il rinnovo completo dell’automazione della slittovia, per assicurare un futuro al passo coi tempi».

Dal 28 maggio sarà online il nuovo sito internet con le diverse offerte, come lo speciale aperitivo ticinese a chilometro 0. E proprio per i ticinesi - in accordo con altri impianti di risalita ticinesi affiliati a UTPT - dall'apertura al 5 luglio sarà concesso il 50% di sconto sul biglietto della telecabina.