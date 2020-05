Mendrisio torna a essere presa di mira dai ladri

MENDRISIO - Dopo un calo costante degli anni precedenti, il numero di furti e tentati furti denunciati ai servizi di Polizia della Città di Mendrisio è sensibilmente aumentato. Nel 2019 - si legge sul rapporto d'attività - sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio ne sono infatti stati commessi 329 (nel 2018 erano stati 238). In due anni, i furti con scasso sono addirittura raddoppiati, passando da 34 a 68.

L'aumento dei furti ha toccato anche i Comuni convenzionati della Regione II (Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio e Stabio). Si tratta comunque di livelli inferiori rispetto agli "anni bui" 2006 e 2007, quando nel solo quartiere di Mendrisio erano state raggiunte punte di oltre 350 furti.

Interventi - Il numero delle persone oggetto di controlli è invece stato pressoché costante (2'105 nel 2018/1’922 nel 2019) come pure il numero degli interventi effettuati (5'785 nel 2048/5'495 nel 2019). Si registra una lieve diminuzione delle tipologie di interventi per accattonaggio, liti familiari, disturbi della quiete pubblica e atti di vandalismo. Per contro si constata un leggero aumento degli interventi per incidenti della circolazione stradale.

Via Zorzi la strada più pericolosa - Il numero complessivo degli incidenti avvenuti nel 2019 è stato di 164. Fortunatamente però non si è registrato alcun incidente mortale. La tratta stradale più sollecitata da incidenti della circolazione stradale del quartiere di Mendrisio è stata Via Franco Zorzi (24 incidenti con soli danni materiali, 3 con ferimenti leggeri e uno con ferimento grave). Che assieme a Via Canova a Genestrerio (7 feriti leggeri e 1 grave) è stata anche la tratta con più incidenti con ferimento.

Sul resto del territorio è stato constatato che il quartiere con il maggior numero di incidenti è risultato Rancate, con 20 incidenti, e il quartiere con più incidenti con ferimento quello di Genestrerio con 9 ferimenti.

175 fermi e 11 arresti per droga - Nel corso del 2019 il servizio antidroga, in collaborazione con la Polizia Cantonale, ha operato il fermo di 175 persone, tutte denunciate, di cui 11 arrestate.