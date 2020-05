Abuso d'ufficio, sotto accusa due sindaci

CAMPIONE D'ITALIA - Sono 19 (18 persone fisiche, oltre alla società Casinò di Campione Spa) gli indagati per la gestione del Comune e del Casinò di Campione d'Italia. È quanto risulta al termine delle indagini preliminari condotte dalla Procura del Tribunale di Como. Fra questi, spiccano anche i nomi dei due sindaci dell'enclave in carica nel periodo incriminato (2013-2018): Roberto Salmoiraghi e Marita Piccaluga. Tra i reati contestati ci sono l’abuso d’ufficio e il falso il bilancio.

Stando all'atto d'accusa firmato da Nicola Piacente, i due (ma non solo loro), avrebbero fatto gli interessi della casa da gioco a discapito del Comune, accelerandone in questo modo il dissesto finanziario dichiarato nel giugno del 2018. In particolare, alle due distinte amministrazioni comunali si contestano la rinuncia a crediti vantati dal Comune nei confronti della casa da gioco, la modifica (svantaggiosa) per il Comune della convenzione siglata nel 2014 con la società di gestione del Casinò e l'ulteriore aggravamento del dissesto del Comune facendo ricorso ad anticipi di tesoreria.

Sotto accusa, oltre ai due sindaci, anche un vicesindaco, un segretario comunale e un Capo Area Economica Finanziaria.