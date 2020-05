Bentornati in Ticino: parte la distribuzione dei volantini

BELLINZONA - Il Ticino è terra di turismo. Il settore, messo a durissima prova dalla pandemia, tenda di ripartire. Una ripartenza, però, che deve essere legata a filo doppio con la prudenza e il rispetto delle regole. Per questo motivo, lo Stato Maggiore di Condotta ha presentato - negli scorsi giorni - un volantino intitolato “Bentornati in Ticino! Distanti e responsabili anche in vacanza” e tradotto in tutte le lingue nazionali. «Ora più che mai - sottolinea lo SMCC - è importante continuare a seguire le regole di distanziamento e d'igiene accresciuta in vigore».

I volantini, pensati per i turisti Svizzero tedeschi e della Romandia sono distribuiti in questi giorni nelle principali località turistiche del cantone. Oggi diversi agenti della polizia cantonale erano a Bellinzona per fare prevenzione. «Per proteggerci è fondamentale il contributo di tutti: ospiti e popolazione residente».

Sui fogli distribuiti agli avventori della capitale, vi erano le quattro disposizione chiave. Ovvero mantenere le distanze sempre, lavarsi le mani frequentemente, usare la mascherina se le distanze non sono garantite e rispettare le direttive di alberghi, ristoranti e luoghi pubblici.

Tipress