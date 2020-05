Cinque ore senza acqua potabile

COLDRERIO - I cittadini di Coldrerio resteranno senza acqua potabile per una cinque ore. Il provvedimento - annunciato dal Comune e che verrà messo in atto dalle 22.00 alle 3.00 nella notte tra il 4 e il 5 giugno - è stato preso a causa dei lavori di costruzione del nuovo serbatoio di accumulo e per predisporre la condotta dell'acqua in zona Colle degli Ulivi.

Il Comune del Mendrisiotto invita l'utenza a un uso «parsimonioso» dell'acqua potabile. Inoltre, per scongiurare possibili danni, chiede a tutti i cittadini di spegnere durante la notte lavatrici, lavastoviglie e irrigatori automatici da giardino.

In caso di condizioni meteo avverse, l'interruzione verrà procrastinata nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno, ai medesimi orari.