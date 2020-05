Il 2020 ha già una temperatura record

LUGANO - L'estate sta iniziando a inviare i primi segnali del suo imminente arrivo. Ed ecco che in Svizzera si fanno sentire le prime vere e calde giornate di sole. Come quella di ieri dove, a Biasca, è stata registrata una temperatura di ben 29,5 gradi. A Sion, nel Vallese, la colonnina di mercurio è salita a 29,1 gradi. Da record in questo periodo dell'anno.

Anche quella odierna è stata una giornata particolarmente calda, tanto che già questa mattina Meteo News segnalava picchi di 29 gradi.

Il meraviglioso tempo quasi estivo dovrebbe fare una pausa sabato. Amenterà infatti, soprattutto nel pomeriggio, la possibilità di rovesci. Ma già da domenica dovrebbe ritornare a splendere il sole.

Record di temperatura in Svizzera - La temperatura più alta mai registrata in Svizzera è stata misurata l'11 agosto 2003 a Grono (GR). I termometri quel giorno toccarono i 41,5 gradi. Quella più bassa? Ben 41,8 gradi. Ma sotto lo zero. Fu registrata il 12 gennaio 1987 a La Brévine (NE), a 1.048 metri sul livello del mare.

Meteo News