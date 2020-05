Galleria di base del Ceneri: festeggiamenti ridotti

Saranno notevolmente ridotti, i festeggiamenti per l’inaugurazione della galleria di base del Ceneri e per il completamento della ferrovia transalpina (Alptransit), in programma a settembre 2020. La cerimonia - causa Covid-19 - si svolgerà senza la presenza dei 650 ospiti previsti e l’incontro dei ministri dei trasporti organizzato a margine si terrà in videoconferenza. È disdetto, invece, il RailSummit delle FFS previsto per la stessa data.

L’8 settembre 2020 non avrà luogo la festa prevista per i collaboratori di ATG. Si deve ancora decidere se annullarla del tutto o rimandarla.

Sarà rinviata una parte dei festeggiamenti del 12 e 13 dicembre 2020 delle FFS e dei loro partner: si terrà l’evento previsto in occasione del cambio d’orario di metà dicembre, ma sarà posticipata all’estate 2021 la festa popolare a Bellinzona, Lugano e Locarno per la messa in servizio della rete regionale celere ticinese.

Entrata in servizio della galleria e ampliamento dell’offerta ferroviaria - A seguito dei provvedimenti adottati contro il coronavirus è stato necessario sospendere temporaneamente diversi lavori e test per la messa in servizio della galleria. Le ripercussioni sull’entrata in servizio, sull’ampliamento dell’offerta ferroviaria e sull’orario sono allo studio degli esperti. L’entrata in servizio è tuttora prevista per il cambio d’orario di metà dicembre 2020. Attualmente si sta chiarendo quale offerta sarà possibile garantire. La priorità va al traffico merci, in modo che Alptransit possa produrre quanto prima i benefici offerti dalla sua natura di ferrovia pianeggiante.

Grazie al completamento di Alptransit potranno circolare più treni merci attraverso le Alpi e si ridurranno i tempi di percorrenza tra nord e sud. Il Ticino disporrà di una rete regionale celere.