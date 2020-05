La Franklin proclama 55 laureati (con una cerimonia online)

SORENGO - Durante un suggestivo evento svoltosi live su internet la scorsa domenica, la Franklin University Switzerland, l’ateneo americano con sede a Sorengo, ha conferito ai suoi studenti, collegati da oltre 20 Paesi del Mondo, i titoli di Master e Bachelor. La cerimonia, organizzata mediante la piattaforma Zoom, ha visto anche l’ambasciatore luganese Pio Wennubst ricevere il dottorato honoris causa «per il suo instancabile supporto ai principi di questa università», e si è conclusa con una versione virtuale del consueto brindisi. «È stato un modo differente di festeggiare» - ha sottolineato più di uno studente. «A casa con le nostre famiglie è stato diverso, ma ugualmente suggestivo».

Particolarmente sentito è stato il momento in cui Sara Steinert Borella, Vice Presidente e Decano degli Affari Accademici dell’università, ha elencato ciascuno degli studenti che hanno conseguito un titolo nella Class of 2020, invitati a rappresentare l’istituzione diventando «i leader del futuro, avvezzi ad affrontare l’ignoto con spirito di apprendimento e coraggio».

È stata poi la volta del discorso della neolaureata Daniela Baiardi Perez, scelta dai suoi compagni di studi per rappresentare tutti i "graduates" di quest’anno accademico, in seguito alla mostra multimediale di dipinti “Ways of Seeing”, ispirata al paesaggio di Lugano negli occhi di Herman Hesse, che le è valso il Gerta Holman Award.

Ecco di seguito l’elenco dei laureati alla Franklin University Switzerland nel 2020:

Master of Science

Dreier, Martin-Alexander (Germania) International Management with an Emphasis in Digital Transformation

Ergulen, Aksel (Turchia), International Management with an Emphasis in Climate Action

Henry, Skylar (USA), International Management with an Emphasis in Climate Action

Tovey, Jenna Nicole (USA), International Management with an Emphasis in Digital Transformation

Yoon, Junsik (Corea del Sud), International Management with an Emphasis in Digital Transformation

Zahedi, Konrad (Austria), International Management with an Emphasis in Digital Transformation

Bachelor of Arts

Aguglia, Vasco (Italia), Art History and Visual Culture major

Babayev, Maksat (Turkmenistan), International Management major with an Emphasis in Marketing

Babayev, Myrat (Turkmenistan), International Management major with an Emphasis in Marketing

Baiardi Perez, Daniela (Svizzera / Colombia), Art History and Visual Culture major, Visual Communication Arts major with an Emphasis in Studio Art

Bayramov, Naksuan (Azerbaigian), International Management major with an Emphasis in Finance

Borghi, Camilla (Italia), Art History and Visual Culture major

Boutaev, Isabelle (USA), International Relations major with an Emphasis in Political Economy

Carr, Lilly (USA), Environmental Science and Literature combined major

Cho, Heejin (USA), History major, International Relations major

Di Tanno, Paolo (Italia), International Banking and Finance major

Eaton, Stephanie (USA), Communication and Media Studies major

Fekete, Jordyn (USA), International Management major with an Emphasis in Marketing, Applied Mathematics minor

Furber, Bradley (USA), Psychology major, Management minor

Gacayan, Ilumin Mahal Boreta (Filippine, USA), Comparative Literary and Cultural Studies major, International Economics major with an Emphasis in Political Economy

George, Dylan (USA), International Management major, International Relations major

Grachyov, Valeriy (Ucraina), International Relations major

Hajjiri, Sanad (Giordania), International Banking and Finance major

Khayat, Jana (Arabia Saudita), International Management major with an Emphasis in Marketing

Kifarkis, Lor (Siria), Economics and Management combined major

Kinney, Justis (USA), History and Literature combined major

Leyva Fuentes, Mariana (Messico), International Relations major

Loika, Hanna (Bielorussia), International Management major with an Emphasis in Marketing

Lugliani, Georgia (USA), International Management major with an Emphasis in Marketing

Lundberg, Gunnar (USA), Literature major

Manning, Rylee (USA), Comparative Literary and Cultural Studies and French Studies combined major

McWilliams, Madeline (USA), Comparative Literary and Cultural Studies major, French Studies major

Moore, Eamonn (USA), International Banking and Finance major, International Economics major

Moore, Marina (USA), International Economics major

Mottale, Nicole (Svizzera), Psychology major

Munoz, Gabriella (USA), Comparative Literary and Cultural Studies major, Environmental Studies major with an Emphasis in Science

Newton, Mary (USA), Environmental Studies major, Social Justice & Sustainability major

O’Hara, Alexis (USA), Communication and Media Studies major

Payne, Caitlin (USA), Environmental Studies major with an Emphasis in Science

Penna, Allison (USA), International Relations major

Petroske-Sousa, Karina (USA), Psychology major

Phillips, Ann Alexander (USA), Comparative Literary and Cultural Studies major

Richards, Emily (USA), International Economics major

Rogava, Margarita (Georgia), Communications and Media Studies major, International Management major

Ross, Danielle (USA), Communication and Media Studies major

Sato, Karina (USA), Art History and Visual Culture & Communication and Media Studies combined major

Shchanov, Maxim (Russia), International Management major with an Emphasis in Marketing

Shorshorova, Elizabet (Russia), International Management major

Tally-Foos, Curtis (USA), History major

Thompson, Elsa (USA), Comparative Literary and Cultural Studies and Psychology combined major

Thompson, Pauline (USA), Environmental Studies major with an Emphasis in Science

Vanetsyan, Stepan (Svizzera), International Management major with an Emphasis in Finance

Vijaykrishna, Shivani (India), International Management major with an Emphasis in Marketing

Wallace, William (USA), Environmental Studies major with an Emphasis in Science, Political Science major

Weninger, Emily (USA), Literature major