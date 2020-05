La salute delle api è a rischio

LUGANO - Così piccole eppure rappresentano un valore inestimabile per l’ambiente, la conservazione della biodiversità e l’impollinazione delle specie vegetali. In occasione della Giornata mondiale delle api, che ricorre annualmente il 20 maggio, il Dipartimento del territorio (DT) intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salvaguardia delle api e sottolineare il proprio impegno in questo ambito.

Le api in Svizzera - In Svizzera sono presenti circa 580 specie diverse di api, il cui stato di salute è critico. Le popolazioni sono in netto calo e si calcola che una specie su due sia minacciata di estinzione. La principale causa della loro scomparsa è rappresentata dall’attività umana e dal conseguente acceleramento del cambiamento climatico, nonché dall’incremento dell’inquinamento atmosferico. Le api faticano ad attingere alle risorse necessarie al loro nutrimento a causa della mancanza di prati da fieno, della frequenza dei tagli meccanici dell’erba, delle pratiche dell’agricoltura intensiva e dell’uso di pesticidi. Un ulteriore problema che minaccia l’esistenza di queste specie consiste nella perdita di microhabitat favorevoli alla nidificazione, quali, per esempio, muri a secco, scarpate, legno morto e luoghi sabbiosi.

Impegno a favore delle api da parte del Dipartimento del territorio - Le politiche adottate a livello locale, nonché la crescente sensibilizzazione sui temi ambientali sono di vitale importanza per la conservazione delle api. Negli ultimi anni sono state adottate delle misure e dei progetti orientati alla salvaguardia degli insetti impollinatori sul territorio ticinese:

Esclusione dall’obbligo di licenza edilizia per l’apicoltura - Il DT ha fornito le necessarie indicazioni ai comuni ticinesi affinché si possa esentare gli apicoltori dalla richiesta della licenza edilizia per la posa di un determinato numero di arnie all’interno della zona edificabile. Inoltre è esclusa dall’obbligo di licenza la posa di al massimo trenta arnie, al di fuori della zona edificabile. In questo modo si intende agevolare l’importante attività degli apicoltori.

Biodiversità e verde urbano - Tramite il sostegno e l’impegno nell’ambito di progetti legati alla biodiversità si vuole essere attivi in azioni concrete a favore degli insetti impollinatori e più in generale di una gestione maggiormente sostenibile delle aree verdi e dei centri urbani. A titolo di esempio, “Il giardino della biodiversità dello Stabile amministrativo 3 (Bellinzona)” si presenta un’efficace iniziativa ambientale a favore della manutenzione innovativa e pionieristica degli spazi amministrativi pubblici.

Lotta ai fitosanitari - L’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura e da parte dei privati influisce negativamente sulla sopravvivenza delle api. Numerosi studi dimostrano che queste sostanze tossiche hanno effetti nocivi sulla riproduzione, sul sistema immunitario e sullo sviluppo neuronale di questi impollinatori. A questo scopo il DT si impegna nel sensibilizzare la popolazione tramite campagne mirate. Inoltre, vengono pubblicate informazioni volte a favorire un utilizzo ridotto e corretto dei prodotti fitosanitari. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina internet: www.ti.ch/prodotti-chimici.

