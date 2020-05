Dal gioiello alla mascherina. Per beneficenza

Dai gioielli alle mascherine. Per una buona causa. L'atto di generosità (doppiamente utile) è stato partorito da Monica Gialdini, titolare dell’atelier Marjmò a Lugano Cassarate. Qui Monica, che solitamente crea bijoux, insieme alla titolare del negozio Passione Ghiaccio ha deciso di «scendere in campo per una raccolta fondi da destinare all’associazione Tavolino Magico».

L'idea è tanto semplice quanto efficace: «Abbiamo iniziato una produzione di mascherine con tessuti in puro cotone. Le regaliamo in cambio chiediamo un’offerta libera che sarà interamente devoluta proprio al Tavolino Magico».

Un progetto, questo, che strizza l'occhio anche all'ambiente: «Il nostro ambito lavorativo non ha a che fare con la sartoria, ma pensiamo che aiutare sostenendo chi ha bisogno di mangiare sia un ottimo motivo per reinventarsi, oltre che per aiutare l’ambiente riducendo lo spreco dell’usa e getta».

Il prodotto finito non sembra niente male. E ce n'è per tutti i gusti, dalla versione monocromatica, a quelle più eleganti o a tema floreale. Insomma, non c'è che da scegliere.

Monica Gialdini