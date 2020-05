All'Usi 119 neo-laureati... a distanza

LUGANO - Dall’11 al 18 maggio si sono tenute all’USI le tradizionali cerimonie di laurea della Facoltà di scienze economiche e della Facoltà di comunicazione, cultura e società. Quest’anno l’evento si svolto in modo diverso, viste le particolari circostanze: per la prima volta, infatti, l’USI ha adottato le moderne tecnologie digitali per proclamare i nomi delle neo-laureate e dei neo-laureati con sei eventi in video-streaming e interattivi.

Nonostante le restrizioni dovute al COVID-19, l’Università ha adottato tutte le soluzioni necessarie per dare continuità al percorso accademico degli studenti con, ad esempio, l’eLearning, gli esami online e le difese di tesi in videoconferenza. La proclamazione dei diplomi rientra in questa strategia, non potendo in questo periodo di confinamento offrire la consueta cerimonia in Aula magna. Secondo il Rettore dell’USI Boas Erez «è stata un’esperienza diversa ma altrettanto arricchente: suddivise in più serate, le cerimonie hanno consentito di dar voce alle diplomate e ai diplomati che hanno potuto condividere, dalle loro case, riflessioni sull’esperienza all’USI e sul futuro che li aspetta. Posso già annunciare che i neo-diplomati e i loro cari saranno invitati a un momento celebrativo di questo importante traguardo anche in presenza, nel contesto del venticinquesimo dalla nascita dell’USI, il prossimo 8 maggio 2021 al Palazzo dei Congressi di Lugano».

Le cerimonie, condotte dalle presentatrici Giada Marsadri e Julie Arlin, sono state infatti a carattere interattivo, con le neo-laureate e i neo-laureati in connessione via webcam e con la possibilità di prendere la parola grazie alla piattaforma digitale Skype for Business. Nelle prime tre sessioni tenutesi l’11, il 12 e il 13 maggio, sono stati proclamati i nomi di 61 diplomate e diplomati di Bachelor (8) e Master (53), di 10 nazionalità diverse, in Scienze economiche. In seguito, il 14, 15 e 18 maggio si sono tenute le sessioni dedicate alla Facoltà di comunicazione, cultura e società, con la proclamazione dei nomi di 58 diplomate e diplomati di Bachelor (34) e Master (24), di 9 nazionalità diverse.

Facoltà di comunicazione, cultura e società

Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana

1. Doris Agatic, Bosnia-Erzegovina

2. Egidio Alfieri, Italia e Cuba

3. Jasmine Bettoni, Svizzera

4. Julia Binsacca, Svizzera

5. Federica Cesarini, Svizzera

6. Serena Fagioli, Italia

7. Francesca Gulino, Svizzera

8. Laura Martina, Italia

9. Giulia Mara Nobili, Italia

10. Francesco Panucci, Italia

11. Serena Perrone, Italia

12. Mirco Pinana, Svizzera

13. Aline Rinaldi, Svizzera

14. Cecilia Soresina, Svizzera

15. Davide Valsangiacomo, Svizzera

Bachelor in Scienze della comunicazione

1. Nicole Bernasconi, Svizzera

2. Alessandro Biasci, Svizzera

3. Pierre Blancs, Francia

4. Federica Capra, Italia

5. Camilla Dagani, Svizzera

6. Maurizio Faggi, Svizzera

7. Alessandro Frölich, Svizzera

8. Rebecca Gentile, Italia

9. Giulia Maggi, Italia

10. Indra Ida Louise Mazzola, Svizzera

11. Gianluca Mercuri, Italia

12. Stefania Pesenti, Svizzera

13. Federico Prässler, Germania, Italia

14. Eva Ricci, Italia

15. Clarissa Righetto, Italia

16. Matteo Scaglioni, Italia

17. Anais Pascale Schmidt, Svizzera

18. Mirko Sorlini, Svizzera

19. Christian Zito, Italia

Master in Lingua, letteratura e civiltà italiana

1. Manuele Moghini, Svizzera

Master in Philosophy

1. Daniele Garancini, Italia

2. Paolo Gigli, Italia

Master in Communication Management and Health

1. Alan Bicego, Svizzera

2. Evangelia Gioni, Svizzera e Grecia

3. Giada Rizzo, Svizzera

Master in Gestione dei media

1. Marco Baroni, Svizzera

2. Andrea Bianchi, Italia

3. Francesco De Piccoli, Italia

4. Gaia Pedrolini, Svizzera

5. Sofia Cosima Pelanda Mazza, Italia

6. Paola Rezzonico, Svizzera

7. Axl Stadler, Svizzera

8. Aleksandra Tyszkiewicz, Svizzera

Master in Corporate Communication

1. Gastone Gualtieri, Italia

2. Philip Preiswerk, Svizzera

3. Caroline Staub, Svizzera

4. Gizem Yilmaz, Liechtenstein

Master in Marketing

1. Moïra Damianiz, Svizzera

2. Laura Godenzi, Svizzera

3. Kriszta Kovács, Ungheria

4. Bruno Maltese, Italia

5. Lisa Volonterio, Italia

6. Xingchen Wang, Cina

Facoltà di scienze economiche

Bachelor of Arts in Scienze economiche

1. Gloria Busso, Italia

2. Francesca Maria Cometti, Italia

3. Arian Maxhuni, Svizzera

4. Francesco Mazzotta, Svizzera

5. Leonardo Quattrucci, Italia

6. Destan Shukaj, Kosovo

7. Thanusiya Sinnathamby, Svizzera

8. Simona Zorzi, Svizzera

Master of Science in Economics, Major in Banking and Finance

1. Calogero Amato, Italia

2. Patrick Antonietti, Svizzera

3. Luca Brogna, Italia

4. Cristina Caleffi, Italia

5. Tommaso Cicala, Svizzera

6. Renato Enea Marangoni, Svizzera

7. Susanna Mestriner, Italia

8. Arianna Misericordia, Italia

9. Alberto Rigamonti, Italia

10. Pietro Sirotti, Italia

11. Francesco Torraco, Italia

Master of Science in Economics, Major in Finance

1. Gabriele Bardi, Italia

2. Nicolò Bassi, Italia

3. Giacomo Bossi, Italia

4. Andrea Cadei, Italia

5. Alberto Cristalli, Italia

6. Filippo Felappi, Italia

7. Jonas Jansson, Svezia

8. Roman Khudoliy, Russia

9. Barbara Macchi, Italia

10. Davide Marrella, Italia

11. Luigi Menditto, Italia

12. Giulia Padoan, Italia

13. Chiara Sammarco, Italia

14. Hanin Siam, Palestina

15. Trevor George Simon, Stati Uniti

16. Khin Htet Thar, Myanmar

Master of Science in Economics, Major in Management

1. Denis Berisha, Kosovo

2. Manuele Lorenzo Dante Crivelli, Svizzera

3. Lorenzo Prete, Italia

Master of Arts in Economics and Communication, Major in International Tourism

1. Francesca Bossi, Italia

2. Glib D'Inverno, Ucraina

3. Oriana Hirt, Svizzera

4. Valentina Muraca, Svizzera

5. Kyriaki Orthodoxou, Cipro

6. Miriam Ragusa, Italia

7. Laura Tommasina, Svizzera

8. Yu Xin Xu, Cina

9. Martina Zanetta, Svizzera

Master of Science in Economics, Major in Economia e Politiche internazionali

1. Lorenzo Cossa, Italia

2. Simone Matteo De Stefani, Svizzera

3. Andrea Esposito Vingiano, Italia

4. Silvia Garavaglia, Italia

5. Eleonora Lotto, Italia

6. Giuseppe Piga, Italia

7. Camilla Putignano, Italia

8. Giorgia Segrada, Italia

Master of Arts in Economics and Communication, Major in Public Management and Policy

1. Loris D’Agostin, Svizzera

2. Ivan Zuppardo, Svizzera

Master of Science in Economics, Major in Economic Policy

1. Lorenzo Barisone, Italia

Master of Advanced Studies in Economia e Management sanitario e sociosanitario

1. Hirad Houshmand, Svizzera

2. Nazarena Mordasini, Svizzera

3. Gilles Mueller, Svizzera