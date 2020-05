Poestate quest'anno si sposta sul web

LUGANO - Sarà un'edizione straordinaria quella 2020 del Festival Poestate, che si terrà in modalità alternativa completamente online.

Un evento letterario collettivo connesso e interconnesso virtualmente da luoghi diversi che porterà lo spettatore in un viaggio. La partenza è prevista da Lugano, con un giro per il canton Ticino e la Svizzera, fino a toccare diverse città in Italia. Lo sguardo si aprirà verso Taiwan, per poi raggiungere la Lituania e andare oltreoceano in Venezuela e infine in Colombia, paese ospite d'onore.

Un menù generoso e variato, con numerosi ospiti locali, nazionali e internazionali, una rosa letteraria che spazia dagli autori affermati agli autori emergenti, dal vate alle nuove scoperte. Si andrà dalle letture classiche alle avanguardie, dalle performance alle produzioni sperimentali.

Quella del 2020 è una prima sperimentale. Nella versione virtuale si darà spazio ai tempi dinamici di un palco virtuale. Sarà possibile partecipare a Poestate dapprima in live il 4, 5 e 6 giugno (alle ore 18) su Poestate.ch, Piazzaticino.ch, la pagina Facebook e il canale YouTube di Ticinonline. Nei giorni seguenti la produzione passerà sul canale YouTube di Poestate.

Un evento letterario che, in periodo di coronavirus, ha saputo unire gli ospiti nel motto "lontani ma vicini".

