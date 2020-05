A causare l’incidente di sabato in A13 un 81enne

MESOCCO - È la polizia cantonale a chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto sabato, attorno alle 17.20, sull’A13 in territorio di Mesocco.

Un conducente 81enne, presso lo svincolo di Mesocco nord, stava per imboccare la semiautostrada A13 in direzione di San Bernardino. Volendo però dirigersi verso sud, ha effettuato un’inversione di marcia. In quel momento in direzione nord sopraggiungeva una vettura guidata da un 42enne. Lo scontro è stato inevitabile e i due veicoli sono finiti sulla corsia adibita al traffico nord-sud, bloccandola.

I due conducenti sono rimasti illesi, mentre i due passeggeri hanno riportato ferite leggere e sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Bellinzona.

La galleria del San Bernardino è rimasta chiusa per motivi di sicurezza per circa un’ora.