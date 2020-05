Fumo dalla galleria di base del Ceneri: ma è un test

CAMORINO - È da ieri, si è chiesto un lettore, che ogni tot escono delle fumate bianche, molto grandi, dalla nuova galleria Alptransit a Camorino, è normale? Un interrogativo che abbiamo girato a Monica Cervino, responsabile del servizio stampa Alptransit, la quale spiega e tranquillizza: «Sono dei test che stiamo svolgendo all'interno della galleria. Si tratta di fumogeni innocui che si dissolvono in pochi minuti».

La fumata bianca, che metaforicamente annuncia l'habemus tunnel previsto per fine anno, ha lo scopo concreto di vedere come reagiscono i vari sistemi e sensori d'allarme: «L'obiettivo è appunto osservare l'effetto che la presenza del fumo, pensiamo all'avaria di una locomotiva, potrebbe avere sull'intero sistema galleria. Sul posto erano presenti i nostri ingegneri. I test finiscono stasera e, dal momento che hanno avuto successo, non ce ne saranno altri». La fuoriuscita della coltre bianca è stata segnalata solo a nord della galleria, non ha sud. «Per evitare allarmi abbiamo avvisato il 117 e il 118» sottolinea la portavoce.

Foto lettore