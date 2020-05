Piazza Grande in mano a Moon and Stars per altri 5 anni

I concerti di luglio in Piazza Grande saranno organizzati dalla MSF Moon and Stars Festivals SA ancora fino (almeno) al 2025.

È stata infatti la proposta dell'azienda che si occupa dei concerti di Moon and Stars Locarno sin dalla sua prima edizione a convincere il Municipio, che allo scadere dell’accordo quadro, lo scorso dicembre, aveva pubblicato la richiesta di inoltro di proposte per l’organizzazione di concerti durante le prime tre settimane di luglio per il periodo 2021-25.

«Su quattro dossier, tre sono giunti entro il termine stabilito - fa sapere la Città -. È emersa la predominanza sugli altri concorrenti della proposta della MSF Moon and Stars Festivals SA, in particolare per la completezza e la concretezza delle informazioni fornite, come pure per le molte opportunità di trasmissione dell’immagine della Città, in parte già sperimentate in passato, tramite i canali multimediali del gruppo Ringier, proprietario della MSF».

Il Municipio proseguirà quindi la collaborazione con il gruppo Ringier, che causa coronavirus quest'anno si è dovuto fermare.