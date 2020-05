Sovramortalità, il Ticino fra i più colpiti

LUGANO - La sovramortalità emersa a livello svizzero dalla settimana 12 presenta differenze in termini di andamento temporale ed entità a seconda del Cantone preso in considerazione. A rilevarlo è un monitoraggio dell'Ufficio federale di statistica. In particolare, nei Cantoni in cui si è assistito a una forte diffusione delle infezioni di SARS-CoV-2 già prima del 16 marzo (inizio della settimana 12), la sovramortalità è nettamente più forte e duratura rispetto agli altri Cantoni.



Ed è per questo che nei Cantoni AG, BE, LU, SG, SO, TG e ZG non si riscontra su base settimanale alcuna sovramortalità, seppure le cifre relative ai decessi si situino nella parte superiore della fascia dei decessi stimati. I Cantoni più fortemente e durevolmente colpiti sono il Ticino (settimane 11–16), Vaud (settimane 13–18), Ginevra (settimane 13–17), Vallese (settimane 13–15), Friburgo (settimane 14–16) e Neuchâtel (settimane 13, 14 e 17).

Quelli toccati meno lungamente, invece, i Cantoni di Basilea Città (settimane 13–14), Svitto (settimana 13), Grigioni e Basilea Campagna (settimana 14) nonché, marginalmente, Zurigo (settimana 14).

Fino a tre volte - In Ticino l'eccesso di mortalità ha iniziato ad evidenziarsi dall'11esima settimana, ma il picco è stato raggiunto nella 14esima quando di è registrato un numero di morti tre volte superiore alla media di decessi nello stesso periodo.



Occorre notare che la stima della sovramortalità è meno precisa laddove si basi su pochi decessi. Di conseguenza in presenza di un numero di casi troppo basso, i risultati perdono di attendibilità. Per questa ragione non sono stati pubblicati i risultati inerenti agli otto Cantoni più piccoli.