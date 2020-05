L'USI festeggia i neolaureati in videoconferenza

LUGANO - In queste settimane di lockdown, molti aspetti della nostra vita si sono spostati sul web: dagli incontri con amici e familiari via Facetime allo shopping, passando dalla formazione a tutti i livelli. Ed è proprio in quest'ultimo ambito che rientra la cerimonia di laurea della Facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera italiana (USI), che per la prima viene proposta in videoconferenza.

Una cerimonia che per l'occasione si è divisa in sei: la celebrazione avviene, a partire da oggi e fino al prossimo 18 maggio, in piccoli gruppi, in modo da favorire l'interazione. I neolaureati sono connessi via webcam e prendono la parola grazie alla piattaforma digitale Teams live events.

E non mancano nemmeno parenti e amici, che possono seguire la cerimonia in live streaming attraverso un link che viene fornito qualche giorno prima dell'evento.

L’USI - si legge in una nota - è comunque consapevole che «la cerimonia online non può sostituire del tutto quella in presenza». Per questo motivo i neodiplomati e i loro cari saranno invitati a un momento celebrativo dell'importante traguardo anche in presenza, nel contesto del venticinquesimo dalla nascita dell'USI (XXV Dies academicus) in programma l'8 maggio 2021.

Ti-Press (Elia Bianchi)