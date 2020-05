Ordinati e distanziati nel primo giorno dopo il lockdown

STABIO - Ad accoglierli c'era una docente. Davanti all'ingresso dell'istituto scolastico, i ragazzini delle medie hanno atteso disponendosi in modo da rispettare le distanze, ordinati e tranquilli. L'esempio del primo giorno di scuola a Stabio, dopo il lockdown per il Covid-19, sembra essere di quelli virtuosi. In barba a chi temeva per l'esuberanza dei più giovani.

Per garantire le distanze sociali a tutti gli studenti presenti, oltre allo sguardo attendo dei professori, sono state allestite sale ad-hoc. A tale scopo è stata sfruttata ad esempio l'aula magna dell'istituto, o anche la palestra (nella quale i banchi hanno potuto essere così distanziati l'uno dall'altro). Proprio la palestra delle medie di Stabio sarà utilizzata anche come sala del Consiglio comunale.

Non mancava, questa mattina, anche il dispenser con disinfettante. Che i giovani hanno utilizzato prima di sedersi. Insomma, i primi tasselli di questa nuova normalità sembrano essere stati posizionati a dovere.

tipress