Si torna a scuola: «Attenti agli allievi»

BELLINZONA - Si torna a scuola: «Automobilisti, prestate la dovuta attenzione agli allievi!» Un appello, questo, che in genere la polizia cantonale lancia verso la fine delle vacanze estive. Stavolta è in anticipo di diversi mesi e accompagna la riapertura delle scuole dell'obbligo rimaste chiuse per l'emergenza Covid-19.

Il progetto di prevenzione Strade sicure, la polizia cantonale e le polizie comunali tornano quindi a sensibilizzare gli utenti della strada a tutela dei bambini. Inoltre, vista l'attuale situazione legata al nuovo coronavirus, restano valide e devono essere rispettate le direttive sui divieti di assembramento, sul distanziamento sociale, nonché le regole d'igiene accresciute, si legge in una nota.

La polizia sottolinea che nel 2019 sulle strade ticinesi sono rimasti feriti 27 bambini (nel 2018 erano 34). Si tratta di un lieve miglioramento, ma «è necessario mantenere alta la guardia».

Da qui alcuni consigli di comportamento. Per chi si sposta a piedi, l'invito è di procedere in fila indiana, il bambino più grande dietro, il più piccolo davanti per garantire a tutti una maggiore visibilità. Le fondamentali regole da applicare in caso di attraversamento della strada sulle strisce pedonali sono invece le seguenti: mi fermo e aspetto, guardo e ascolto, attraverso.

Per i genitori o conoscenti che accompagnano i bambini a scuola in auto si ricorda di non fermarsi vicino al perimetro scolastico ma nei parcheggi ufficiali. Particolare attenzione va inoltre posta nel corso delle manovre in retromarcia, poiché vi è sempre il rischio di non avere il controllo totale delle aree adiacenti, soprattutto quando vi sono dei bimbi. Inoltre, si rileva che è severamente vietato parcheggiare sul marciapiede. Soprattutto di fronte agli istituti scolastici, dove si rende difficoltoso il passaggio degli allievi, incrementando di fatto i pericoli. Per evitare spiacevoli conseguenze, occorre porre attenzione nell’assicurare correttamente i bambini con gli appositi sistemi di sicurezza all’interno dell’abitacolo.

Questi e altri consigli sono consultabili sull’opuscolo “Tutti a scuola” (vedi documento allegato), già distribuito nelle scuole ad allievi e allieve. La Polizia veglierà affinché non sia oltrepassato il limite massimo della velocità consentita nelle strade vicine alle sedi scolastiche e siano rispettate le regole a tutela dei pedoni che attraversano la strada.

In relazione all’attuale situazione Covid-19, per il tragitto casa-scuola-casa va favorito dove possibile l'accompagnamento a piedi. L’accompagnamento degli allievi da parte di nonni o persone a rischio va evitato. Se ciò non fosse possibile, va verificato che le condizioni sanitarie specifiche al trasporto siano assicurate. Tra adulti e adulti, così come tra adulti e allievi deve essere rispettata una distanza minima di due metri in caso di contatti interpersonali. Nei luoghi di sosta definiti dalla scuola per accompagnare e riprendere gli allievi, oltre all’evitare assembramenti e al rispetto delle distanze sociali, agli adulti è raccomandato di non entrare nella scuola o nelle aule.