La mascherina omaggio anche per gli utenti FLP

LUGANO - Anche il treno Lugano-Ponte Tresa è pronto a tornare alla normalità: a partire dal prossimo 11 maggio torna in vigore l'orario ufficiale, come comunica oggi la Ferrovie Luganesi SA (FLP).

Una normalità che comprenderà, come previsto dal piano di trasporto per i trasporti pubblici, l'implementazione di una serie di misure: un incremento della pulizia giornaliera dei treni come pure dei distributori automatici di biglietti. Al capolinea di Lugano sarà inoltre disponibile il servizio di vendita allo sportello. Per garantire la sicurezza e il distanziamento sociale, tutte le sale d'aspetto lungo la linea non saranno invece accessibili fino a nuovo avviso.

Inoltre, la FLP, grazie alla disponibilità e la collaborazione con l’Associazione City Angels Lugano, ha predisposto a partire da lunedì 11 maggio, sino a esaurimento delle scorte la distribuzione di mascherine gratuite all’utenza che si appresta a utilizzare i treni. Ciò avverrà presso i capolinea di Lugano nella

fascia oraria serale e Ponte Tresa nella fascia oraria mattutina.