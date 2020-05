La polizia avvisa: tornano i controlli sui posteggi

LOCARNO - L’attività della polizia comunale di Locarno degli ultimi due mesi è stata focalizzata sulla collaborazione tra le diverse forze dell’Ordine pubblico coordinate dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta. Quindi si è concentrata su aspetti preventivi e di controllo dettati dalle disposizioni federali e cantonali in materia di “Covid19”. Tra le attività che hanno subito una limitazione dei controlli figura pure quella dei posteggi.

Tornano i controlli sui posteggi - Attualmente, a seguito dell’aumento del traffico di veicoli dovuto alla riapertura di ulteriori servizi e attività pubblici e privati, anche grazie all’allentamento delle misure imposte da cantone e confederazione, torneranno a intensificarsi i controlli dei parcheggi pubblici, volti anche a garantire la giusta rotazione, soprattutto nelle zone centrali della Città. Ne consegue che chi non ottempera alle norme vigenti per quanto riguarda il traffico fermo, sarà sanzionato. La polizia invita pertanto le società che operano nel campo edilizio, ma non solo, ad adottare le opportune soluzioni organizzative.

I pagamenti tramite app - Si rammentano pure le possibilità di pagamento delle tariffe tramite l’applicazione “Parkingpay” e “Twint” scaricabili sui propri cellulari, e la possibilità di usufruire di stalli a lunga durata e con tariffe contenute nelle seguenti Vie e zone: Posteggio Palexpo, Viale Respini, Via A. Nessi, Via Canevascini, Via delle Scuole, Via Pestalozzi, Via Saleggi, Via Varesi, Via ai Monti, Locarno Monti e zona Tennis coperto alla Morettina.

Difficoltà economiche e incentivi - Gli Esercizi Pubblici e i Commerci della Città possono richiedere alla Polizia l’estensione temporanea dell’occupazione del suolo pubblico, con il preciso intento di favorirne l’attività garantendo i criteri previsti, in particolare di distanza sociale.

Eventuali richieste sono da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica (polizia.comunale@locarno.ch) e saranno valutate dal servizio preposto, che prenderà contatto direttamente con il richiedente per un sopralluogo.