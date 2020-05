I negozi si preparano alla riapertura

LUGANO - Una spolverata agli scaffali, ma anche una disinfezione degli spazi: a due mesi dalla chiusura decretata a causa dell'emergenza Covid-19, anche in Ticino i negozi si stanno ora preparando alla riapertura. Il prossimo lunedì 11 maggio scatterà infatti la seconda tappa del lento e graduale ritorno alla normalità.

Una tappa che riguarda un numero importante di attività economiche: non si tratta soltanto dei negozi, ma anche di bar e ristoranti, musei e biblioteche.

Si va quindi verso la normalità. Ma una normalità che, lo ha ribadito la scorsa settimana il Consiglio federale, «sarà diversa». Restano infatti in vigore le norme di comportamento e igieniche introdotte per rallentare la diffusione del virus, poiché il numero dei contagi è diminuito (negli scorsi giorni è sceso sotto la soglia dei cento casi giornalieri) ma «la crisi non è ancora finita, dobbiamo imparare a convivere con il virus fintanto che non sarà disponibile un vaccino».

Ma cosa ci aspetterà dunque nei negozi? Mascherine, guanti e disinfettanti. Ma anche i pannelli in plexiglas alla cassa «sono diventati un must» ha spiegato Lorenza Sommaruga, presidente di Federcommercio ai microfoni di Radio Ticino, che ha parlato anche dei negozi di abbigliamento: «Non c'è un provvedimento specifico, ma non sarà più possibile provare troppi vestiti, perché vanno tutti igienizzati». C'è chi lo farà coi raggi UV o con la vaporella.

