«Quando tornerete a prendere l'aperitivo?»

LUGANO - «Dopo quanto tempo dalla loro riapertura tornerai a frequentare i locali pubblici?». È una delle domande contenute nel sondaggio che l’IRE (l’Istituto di Richerche Economiche dell’Usi) ha lanciato oggi per dare risposta alla domanda che centinaia di esercenti si fanno in questi giorno. È nota infatti la data di riapertura, lunedì 11 maggio, di bar e ristorante, ma il vero giallo sta nel quanti torneranno a sedersi a tavolini (distanziati) per bere un caffé o gustarsi una cena in ristretta compagnia.

Sono infatti giornate frenetiche per il mondo degli esercizi pubblici che stanno per entrare in una nuova era. Molto, se non tutto, dipenderà dal comportamento della clientela. Una reazione che l’IRE vuole sondare con questionario, rigorosamente anonimo, della durata di 5-6 minuti. L’obiettivo è appunto quello di capire meglio l'impatto che il Covid 19 può avere sui comportamenti della popolazione e sull'economia locale.

«In particolare - spiegano i ricercatori - vengono richieste le abitudini di consumo nei locali pubblici di ristorazione nel periodo precedente alla pandemia. In seguito vengono formulate alcune domande volte a capire come queste abitudini potrebbero cambiare in futuro». Infine, ed è anche questo attualmente un grosso interrogativo, «si propone un esperimento chiedendo le preferenze rispetto a ipotetici cambiamenti effettuati nei servizi di ristorazione (misure di riorganizzazione della sala, richiesta di contributi per le misure straordinarie, obbligatorietà di fornitura dei dati personali, modifiche nel servizio al tavolo)».

Per accedere al sondaggio cliccare sul seguente link https://usi.eu.qualtrics.com/ jfe/form/SV_etE30ps0LZVmxmd