Un'opera per ricordare i giorni tra le mura

LUGANO - È stato ribattezzato “Lugano Inside” ed è un concorso aperto agli artisti e ai creativi attivi in Città. L’obiettivo di chi lo promuove - la Divisione eventi e congressi del Comune - è di stimolare la produzione di un’opera (una fotografia, un video, un disegno, un dipinto, una scultura, una poesia, un testo scritto, frasi e pensieri) rappresentativa di questo momento particolare.

Il campo su cui spaziare è quanto mai largo, anche che i promotori del concorso forniscono una traccia: «Esprimi ciò che stai vivendo in questo momento dentro le mura di casa tua come anche dentro te stesso».

L’iniziativa vuole mettere in rete una Lugano da dentro attraverso la produzione artistica e cogliere l’occasione per scovare potenziali nuove leve, artisti in erba ancora nascosti in qualche appartamento cittadino.

Le opere ricevute dal 4 al 30 maggio 2020 saranno pubblicate sul canale Instagram di LuganoEventi (con #LuganoInside) e sulla pagina luganoeventi.ch/it/luganoinside con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una memoria collettiva di com’era Lugano e il Ticino ai tempi del coronavirus.

Al termine del progetto, i lavori ritenuti più significativi saranno selezionati da Arte Urbana Lugano (AUL) per entrare a far parte di una mostra collettiva che si terrà nel corso del 2021 tra spazio urbano e spazio digitale. Il regolamento completo è disponibile al link luganoeventi.ch/it/luganoinside.