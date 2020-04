Lotta alla zanzara tigre, un prodotto gratuito per combatterla

MENDRISIO - Anche quest'anno la Città di Mendrisio si attiva nella lotta della zanzara tigre, l’ormai noto e minaccioso appuntamento che torna puntuale ogni primavera.

Nell’intento di ridurre al minimo i rischi per la salute, gli addetti comunali eseguiranno i trattamenti sul suolo pubblico, settimanalmente, da maggio a settembre. La popolazione è chiamata a collaborare eseguendo il trattamento sui propri sedimi una volta alla settimana, da inizio maggio a fine settembre.

Trattamento in granuli - La città consiglia il prodotto in granuli «VectoBac® G» a base di BTI, specifico per debellare le larve di zanzara e innocuo per l’uomo, gli animali o l’ambiente. La modalità di utilizzo è semplice: basta versare 30 granelli per tombino (capienza circa 50 litri). Per ottenere la massima efficacia, occorre ripetere il trattamento ogni 7 giorni.

Prodotto distribuito gratuitamente - Quest’anno, la popolazione della Città di Mendrisio potrà beneficiare gratuitamente di una confezione di prodotto in granuli «VectoBac® G» per nucleo familiare (dose stagionale) da impiegare per i trattamenti su suolo privato.

A partire dal 4 maggio 2020 sarà infatti possibile ritirare il prodotto presso LaFilanda, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00, fino ad esaurimento delle scorte disponibili (l’entrata sarà regolata secondo le precauzioni di sicurezza: una persona alla volta, con attesa sul piazzale e disinfezione delle mani nel vano di entrata).