A casa in 24, ma con la buonuscita

BIASCA - Si chiude l'odissea della Intervalves. Per i ventiquattro dipendenti dell'azienda biaschese sono stati due mesi da incubo: prima la notizia dei licenziamenti, il 18 febbraio. Poi l'epidemia. Con il lockdown l'azienda ha dovuto sospendere le attività, senza poter accedere agli aiuti statali.

Ora la luce in fondo al tunnel: è stato raggiunto un accordo tra proprietà e sindacati. A confermarlo a tio.ch/20minuti è il sindacalista Claudio Isabella (OCST), che nelle scorse settimane ha lavorato incessantemente alle trattative. «È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta». I lavoratori hanno firmato nei giorni scorsi un piano sociale. Ma davanti a loro si apre ora una strada non certo facile.

L'azienda - è ufficiale - chiuderà i battenti a fine giugno. Lasciando a casa 25 dipendenti. Tutti sono residenti in Ticino - per lo più nelle Tre Valli - e riceveranno una buonuscita. Intervalves si è anche impegnata a sostenerli attivamente nella ricerca di un nuovo impiego.

Il Covid non ha reso le cose più semplici, durante la trattativa. L'azienda ha dovuto affrontare due settimane di chiusura forzata durante il lockdown, senza la copertura dell'indennità da lavoro ridotto (avendo già dato disdetta a tutti i dipendenti per giugno). «I lavoratori rischiavano di non vedere lo stipendio» spiega Isabella. Alla fine, anche qui, è stato raggiunto un accordo con la mediazione del sindacato: gli stipendi sono stati versati.

Ma con l'avvicinarsi della chiusura, ora i dipendenti si preparano a voltare pagina. «Certo il momento non è dei migliori» osserva Isabella. «Parliamo di operai che per una vita hanno lavorato in questa azienda, alcuni hanno un'età vicina alla pensione. Non sarà facile».