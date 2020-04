Benzina sul fuoco di Via Pometta: quell'incendio poteva essere evitato?

BELLINZONA - L'incendio divampato ieri in via Pometta avrebbe potuto essere evitato? La zona dove il rogo è esploso era in regola? Se lo chiede (e lo domanda al Municipio tramite un'interpellanza) il Gruppo di consiglieri comunali dell'Unità di Sinistra, che metaforicamente parlando getta benzina sul fuoco. Nel mirino di Henrik Bang - primo firmatario dell'atto - vi è per la precisione il vecchio stabile di via Pometta dal quale è partito il violentissimo incendio. «Da nostre informazioni - precisa il consigliere comunale - una cittadina aveva segnalato per ben due volte la pericolosità della situazione». La prima volta nel 2016 e la seconda nel 2018. Alla prima segnalazione i servizi della città precisavano che ci sarebbero «stati degli accertamenti sulla presenza di copertoni».

Dopo due anni di silenzio da parte della Città, la cittadina torna alla carica nel febbraio 2018: «Vorrei sapere - scrive nella missiva - se sono stati fatti gli accertamenti e se non esista alcun pericolo per gli abitanti del quartiere in caso d'incendio». La donna, poi, aveva chiesto se «fosse tollerabile» la presenza di una «simile catapecchia» in centro città e se il Municipio non potesse «agire nei riguardi del proprietario». Anche in questo caso la risposta dei servizi si è limitata a un «stiamo verificando la situazione» procedendo «ai sensi della legge dell'edilizia».

Due anni e qualche mese più tardi quella «catapecchia» è finita in fumo. Ed è pure terminata nell'interpellanza del Gruppo Unità di Sinistra. Domande (vedi box) alle quali questa volta il Municipio dovrà rispondere.