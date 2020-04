Il virus cancella anche JazzAscona

ASCONA - Si allunga sempre di più la lista degli eventi estivi cancellati a causa dell'epidemia di Covid-19. L'ultima vittima è l'edizione 2020 di JazzAscona: il festival musicale previsto dal 25 giugno al 4 luglio è infatti stato annullato. «Abbiamo preso questa decisione a malincuore», sottolineano la presidenza e il comitato organizzatore in una nota, constatando «l'impossibilità per una manifestazione della portata di JazzAscona di garantire quelle disposizioni di igiene e distanziamento sociale che le autorità politiche e sanitarie competenti prevedono per l’estate a venire».

All'imperativo di salvaguardare la salute pubblica, si aggiungono poi le difficoltà organizzative. Ad esempio l'impossibilità, per molti artisti, di raggiungere la località sul Lago Maggiore. «Oltre alle prevedibili difficoltà di viaggio per i numerosi musicisti provenienti da New Orleans, ha influito l'annullamento delle tournée di importanti artisti che erano in cartellone ad Ascona».

Ma quello annunciato oggi è solo un arrivederci all'anno prossimo. «Il ricco programma allestito per il 2020 che eravamo impazienti di svelare - precisano gli organizzatori - verrà a questo punto riproposto nel 2021».

L'appuntamento è quindi per la prossima edizione che si terrà dal 24 giugno al 3 luglio sul lungolago del Borgo asconese.