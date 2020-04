Impegno e dedizione a favore dei nostri anziani

LUGANO - Un aiuto importante alla popolazione anziana e alle strutture socio-sanitarie del Cantone.

È ciò che arriva, in questo delicato momento di crisi, dall'Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani (AILA). «Il Consiglio si è da subito riunito per rivedere tutte le attività abituali e capire come potevamo dare il nostro contributo in questo momento difficile» ha spiegato il Presidente Walter Giovanzana.

Il personale di AILA, oltre ad aver donato 250'000 franchi all'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) a marzo, ha mantenuto contatti regolari con tutti i suoi soci per tutta la durata della pandemia, effettuando oltre 500 telefonate e coinvolgendo gli anziani con laboratori di animazione a distanza.

«Da un paio di settimane stiamo inoltre collaborando con alcune Case per Anziani, organizzando e finanziando attività di animazione per i residenti, ovviamente nel rispetto delle norme accresciute» continua il Presidente, specificando che si tratta di attività svolte da attori, musicisti e cantastorie del territorio, che essendo bloccati a causa del Covid-19, vengono coinvolti da AILA per effettuare questo splendido scambio intergenerazionale. Un bellissimo esempio da Casa Serena è visibile a questo link.

L’Associazione conta oltre 5'000 soci fra attivi e sostenitori, di cui 600 in età AVS che partecipano con regolarità alle diverse attività proposte annualmente. Fra queste si possono trovare soggiorni marini, che coinvolgono 400 persone, laboratori di animazione, e gite culturali e di svago. «Nei prossimi mesi vedremo cosa e come cambieranno le nostre attività, in adeguamento alle restrizioni sociali ed economiche, ci stiamo lavorando» ha concluso Giovanzana.