Verso la riapertura: un video ti spiega cosa accadrà da lunedì

BELLINZONA - Cosa si potrà fare esattamente a partire da lunedì? Cosa riaprirà in concreto? Per qualcuno potrebbe non essere chiaro in che cosa consiste il piano di allentamento graduale delle misure restrittive. Ed è per questo che lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta ha elaborato un video (lo puoi trovare allegato in alto) e un volantino informativo che permette di orientarsi meglio in questa fase dell’emergenza sanitaria.

Informazioni che illustrano gli allentamenti a tappe previsti nel percorso di riapertura delle attività economiche a livello federale, fornendo precise indicazioni in merito alle eccezioni ticinesi.