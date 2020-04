Ecco dove verranno svolti i controlli della velocità settimana prossima

BELLINZONA - Attenzione automobilisti! La Polizia cantonale e le polizie comunali fanno sapere saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana che va da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio. Si tratta di controlli, viene specificato, effettuati nell'ottica della prevenzione stradale. Qui di seguito pubblichiamo la lista delle località in cui verranno effettuati controlli. Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La misura non riguarderà l'autostrada, e si precisa che i controlli potrebbero non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

 Claro

 Arbedo

 Bellinzona

 Monte Carasso

Distretto di Locarno

 Tenero

Distretto di Lugano

 Loreto

 Muzzano

 Sorengo

 Lugano Centro

 Gravesano

 Manno

 Agno

 Pazzallo

 Molino Nuovo

Distretto di Mendrisio

 Morbio Superiore

 Chiasso

 Balerna

 Novazzano

 Vacallo

 Morbio Inferiore



Controlli della velocità semi-stazionari

 Brissago

 Monteceneri

 Comano

 Caslano