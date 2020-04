Così riaprirà la Città lunedì

BELLINZONA - Il Municipio di Bellinzona, in vista della riapertura di alcuni servizi lunedì prossimo, fa sapere che anche quando l’attività tornerà ad essere a pieno regime, resteranno in vigore tutte le norme di distanziamento sociale tra i collaboratori e la separazione fisica tra utenti e operatori, salvo in casi eccezionali dove sarà obbligatoria la mascherina (colloqui, ecc.). Allo stesso modo sarà data preferenza laddove possibile all’evasione di pratiche online.

Resterà attiva la hotline per l’aiuto alle fasce di popolazioni anziane o vulnerabili che risponde allo 058 203 19 99.

Tutte le procedure amministrative saranno riattivate a partire da lunedì 27 aprile 2020 per cui riprendono pure a decorrere tutti i vari termini di reclamo, ricorso, ecc. ad eccezione dei termini di pagamento definiti all’interno delle apposite misure di sostegno all’economia da parte della Città e delle AMB.

Il piano di riapertura al momento stabilito dal Municipio è il seguente:

Settimana 27 aprile – 3 maggio

Ecocentri: nessun cambiamento (www.bellinzona.ch/covid-19)

Sportelli multifunzionali: è aperto il solo sportello di Bellinzona, con accesso contingentato, per cui si invita l’utenza a recarvisi soltanto per pratiche urgenti che non possono essere evase

al telefono (058 203 10 01) oppure online (www.bellinzona.ch).

Sportelli settoriali: sono accessibili di principio su appuntamento e per questioni non prorogabili.

Settimana dal 4 al 10 maggio

Ecocentri: ripristinata la possibilità di consegnare ingombranti, carta, plastica, umido, apparecchi elettrici, elettronica e rifiuti speciali.

L’accesso agli ecocentri sarà contingentato (entrate a singhiozzo) dagli agenti presenti sul posto; va considerata l’eventualità di tempi di attesa superiori alla norma.

Per gli scarti vegetali resta momentaneamente attiva unicamente la piazza di consegna di via Mondari a Giubiasco, insieme agli ecocentri di Claro e di Preonzo.

Causa impossibilità di utilizzo del Mercato coperto di Giubiasco è annullata la giornata di raccolta rifiuti ingombranti del 7 maggio 2020.

Sportelli multifunzionali: aperti gli sportelli di Bellinzona, Claro, Giubiasco e Sementina, con accesso contingentato, per cui si invita l’utenza a recarvisi soltanto per pratiche urgenti che

non possono essere evase al telefono oppure online (www.bellinzona.ch).

Sportelli settoriali: sono accessibili di principio su appuntamento.



Settimana dall’11 maggio

Ecocentri: vedi sopra.

Sportelli multifunzionali: l’attività di tutti gli sportelli riprenderà secondo gli orari usuali, con accesso contingentato, per cui si invita l’utenza a recarvisi soltanto per pratiche urgenti che

non possono essere evase al telefono oppure online (www.bellinzona.ch).

Sportelli settoriali: sono accessibili di principio su appuntamento.