Aeroporto liquidato, i Verdi: «E ora ricollocate il personale»

LUGANO - Anche i verdi prendono posizione sulla liquidazione della Lugano Airport SA ed evidenziano come ormai sia diventato palese da tempo che "un aeroporto regionale con voli di linea a Lugano Agno non ha da tempo più mercato, vista la vicinanza degli aeroporti lombardi e il facile collegamento tramite Alptrasit con l’aeroporto di Zurigo".

I Verdi chiedono alle autorità, dunque alla Città di Lugano e al Cantone, che sono poi i proprietari della Lugano Airport SA, di avere " l’obbligo morale di provvedere al ricollocamento del personale rimasto senza lavoro".

Proprio su questo aspetto ha risposto in conferenza stampa oggi pomeriggio il sindaco di Lugano, Marco Borradori, il quale ha precisato che sono già stati incontrati i sindacati. "In alcuni concorsi che si chiuderanno prossimamente faremo il possibile per cercare di ricollocare qualcuno, ovviamente senza discriminare gli altri.

Oggi sono 62 i posti a tempo pieno che saltano, 72 le persone che perdono il lavoro. Si cercherà una soluzione per il più possibile, ma non riusciremo per tutti. Prevediamo 13 persone a tempo pieno che verranno riprese nella fase di transizione."