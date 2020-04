Il Bachelor Info Day si sposta online

LUGANO - Scoprire i programmi di Bachelor e a immergersi nella realtà dei campus dell'USI con un click. È questo l'obiettivo del Bachelor Info Day che il prossimo 30 aprile si sposterà online. «L'appuntamento tutto al digitale - precisa l'USI - rientra nel nostro intento di trovare soluzioni che diano continuità all’istituzione e mantengano attive le interazioni con la comunità e il territorio».

L’Online Bachelor Info Day permetterà infatti alle future studentesse e ai futuri studenti di conoscere i percorsi formativi nei vari campi (architettura; comunicazione; lingua, letteratura e civiltà italiana; economia e informatica) e soprattutto d'interagire con i rispettivi responsabili. «È Un’occasione - sottolinea l'Università - per immergersi nell'atmosfera universitaria anche a distanza, entrando nelle aule dei corsi e iniziando a conoscere i volti di docenti, studentesse e studenti attivi sui campus di Lugano e Mendrisio».

Per rispondere all’emergenza l’USI ha da subito cercato soluzioni di continuità, portando avanti non solo le lezioni a distanza ma anche le altre attività che coinvolgono coloro che ci sono vicini, famiglie e sostenitori. «La nostra comunità universitaria è infatti parte di una più grande e questo è il miglior modo che abbiamo per contribuire, collettivamente, alla tenuta del tessuto sociale», spiega Boas Erez, Rettore dell’Università della Svizzera italiana.

Tutto online - Al Bachelor Info Day seguiranno infatti nei prossimi mesi anche altri incontri digitali per mantenere vive tradizioni e relazioni. «Saranno in modalità interattiva anche le prossime cerimonie di consegna dei diplomi, così come la Master Info Week in programma dal 4 all’8 maggio o ancora il Dies academicus del 9». Il prolungamento dei termini d’iscrizione ai vari programmi per il prossimo anno accademico e il potenziamento dell’offerta di borse di studio sono altri importanti passi intrapresi dall’Università per rispondere alle mutate condizioni operative imposte dalla situazione pandemica. Insomma, distanti ma vicini. Anche all'USI.

Maggiori informazioni sull'Online Bachelor Info Day disponibili qui.