Il piastrellista frontaliere si finge infermiere

VARESE - Credeva di averla fatta franca. Un frontaliere di Varese è riuscito con l'astuzia a evitare una multa ad un posto di blocco dei Carabinieri, nei giorni scorsi. L'uomo - di professione operaio piastrellista - è stato fermato alla guida a Turbigo, nel Milanese, e ha dichiarato di essere un infermiere di ritorno da «un turno massacrante di venti ore».

«Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno ringraziato per il lavoro che faccio per la nazione» ha raccontato - sghignazzando - l'automobilista in un video postato sui social. «E dire che avevo anche bevuto».

Il video è diventato virale, e il piastrellista-infermiere è ormai famoso suo malgrado. «Ricevo un sacco di chiamate» ha dichiarato a La Zanzara su Radio 24. Alla nota trasmissione radiofonica il piastrellista ha detto (vedi video allegato) di non avere problemi economici. «Non ho bisogno di soldi - ha dichiarato - lavoro in Svizzera e guadagno 5mila euro al mese».

La celebrità non gli ha portato bene, però. L'uomo è stato in seguito segnalato da un cittadino quindi identificato e denunciato dai Carabinieri. Forse per rifarsi della multa, l'uomo ha pensato bene di chiedere al conduttore radiofonico un compenso per l'intervista. Ma gli è andata male.

screenshot social